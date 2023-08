Hardwyn India Limited est un fabricant indien de quincaillerie architecturale et de raccords pour verre, qui fournit des solutions aux structures résidentielles et commerciales. La gamme de produits de la société comprend des ferme-portes, des ressorts de plancher, des raccords pour vitres, des raccords architecturaux fixes, des raccords pour cabines de douche, des charnières de douche, des profilés en plastique, des poignées et des serrures à mortaise, des raccords en forme d'araignée, des systèmes de douche coulissante, des séries de portillons, des portes automatiques et de douche, des rampes et des balustrades en acier inoxydable, des poignées en laiton et en zinc, des serrures cylindriques, des serrures pour meubles, des canaux télescopiques, des coffres-forts électroniques, des accessoires de salle de bains et des profilés en aluminium. Elle fournit des produits personnalisés pour des projets résidentiels et commerciaux et intervient également en tant que partenaire de conseil pour des solutions de conception et de mise en œuvre de l'architecture des bâtiments. Elle fournit des solutions résidentielles pour le salon, la chambre à coucher, la salle de bain et la cuisine.

Secteur Acier