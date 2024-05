Harfang Exploration Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. Les projets de la société comprennent Serpent-Radisson, Egan, Lake Menarik, Menarik East, Blakelock, The Pass, Pontax et d'autres. Le projet Serpent-Radisson est situé à environ 80 kilomètres (km) au sud-est de Radisson et à 60 km de l'aéroport de La Grande ; il est adjacent à la route pavée Billy-Diamond et couvre environ 50 843 hectares (ha) (988 claims). Le projet du lac Menarik est situé à 5 km à l'est de la route Billy-Diamond, à 30 km au sud-est de l'aéroport de La Grande et à 45 km au sud de Radisson. Il couvre environ 5 653 ha (110 claims). Le projet Menarik East est situé à environ 12 km à l'est de la route Billy-Diamond et à 7 km au nord de la route Transtaiga, à 35 km au sud-est de l'aéroport de La Grande et à 50 km au sud-est de Radisson ; il couvre environ 3 289 ha (64 claims). Le projet Pontax est situé à 220 km au nord de Matagami, le long de l'autoroute Billy-Diamond, et couvre environ 15 323 ha (287 claims).

Secteur Or