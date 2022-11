Harfang dévoile des résultats d'exploration sur sa propriété Pontax optionnée à Li-FT Power (Eeyou Istchee Baie-James, Québec)

MONTRÉAL, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang” ou la “Société”) (TSX-V: HAR) est fière de fournir une mise à jour des travaux d’exploration sur la propriété Pontax (« Propriété ») optionnée à Li-FT Power Ltd. (« Li-FT »; CSE : LIFT) et située en Eeyou Istchee Baie-James (Québec) (Figure 1). La Propriété fait partie du grand projet régional Pontax, actuellement exploré par Li-FT. Les résultats discutés dans ce communiqué de presse ont été obtenus à partir du tout premier programme d'exploration mené par Li-FT sur la Propriété suivant une récente entente d’option conclue avec Harfang (voir le communiqué de presse du 21 juillet 2022).



À l’été 2022, Li-FT a complété un levé régional de géochimie de till et de prospection préliminaire sur trois de ses propriétés dans la région, incluant la Propriété de Harfang. L’objectif de ce programme d’exploration était de découvrir des pegmatites à lithium sous la vaste couverture de sédiments glaciaires (voir le communiqué de presse de Li-FT daté du 15 novembre 2022).

Résultats de la géochimie du till et des roches

Le groupe d’échantillons de till définissant l’anomalie correspond à de hautes valeurs en Li-Cs-P-Nb-Ga-Mn-W-Mo ± Ta-Sn-Rb. Il couvre une superficie d'environ 8 par 7,5 kilomètres et chevauche la partie sud-ouest de la Propriété de Harfang (Figures 1 et 2). Cette anomalie est spatialement associée au contact entre un granite localement pegmatitique et des roches supracrustales.

Soixante-cinq (65) échantillons choisis de roche ont été prélevés sur la Propriété à partir de blocs erratiques et d'affleurements. Le meilleur échantillon, ayant titré 0,41 % Li 2 O, a été prélevé dans une amphibolite en contact avec une pegmatite dans une carrière à 600 mètres de la route Billy-Diamond (Figure 2). Un bloc erratique de pegmatite échantillonné plus au nord sur la Propriété a retourné une valeur de 0,30 % Li 2 O.

Lorsque les résultats auront été interprétés par Li-FT, un programme d'exploration plus élaboré ciblant les pegmatites à lithium devrait être lancé pour mieux définir l'anomalie dans le till afin de développer des cibles de forage potentielles.

Ian Campbell, président et chef de la direction de Harfang, a commenté comme suit : « Nous sommes très satisfaits du premier programme d'exploration exécuté par Li-FT et des résultats communiqués aujourd'hui. Ils démontrent la présence d'une importante anomalie de lithium dans le till en partie sur notre Propriété et dans un secteur géologique idéal pour l’exploration des pegmatites à potentiel lithinifère. De plus, l'option avec Li-FT représente une avancée importante dans notre stratégie concernant les minéraux critiques et stratégiques qui consiste à conclure des partenariats qui font progresser les projets de notre portefeuille hautement prospectifs pour des métaux comme le lithium, le tantale, le nickel, le cuivre et le cobalt. »

À propos de la Propriété Pontax et de l’entente d’option avec Li-FT

La Propriété est composée de 287 titres miniers totalisant 15 323 hectares et a été acquise par Harfang en 2020 par jalonnement sur carte, sur la base de son potentiel pour les métaux précieux et de base, et de sa prospectivité pour les pegmatites lithinifères. La partie nord-ouest de la Propriété couvre un segment de la limite structurale entre les sous-provinces de La Grande et de Nemiscau. De telles limites structurales sont couramment associées aux pegmatites lithinifères de la région (ex. Wabouchi, James Bay Lithium, Rose).

Le secteur est partiellement accessible par véhicules depuis la route Billy-Diamond qui traverse la Propriété. De brefs travaux d’exploration historiques pour l’or ont été effectués dans certains secteurs de l’est de la Propriété.

À la signature de l'entente d'option, la société Li-FT est devenue l'opératrice du projet et peut acquérir une participation de 70 % dans la Propriété en effectuant des paiements en espèces totalisant 150 000 dollars et en engageant un total de 5 millions de dollars en dépenses d'exploration au plus tard à la date du sixième anniversaire de l'entente. Lors de l'exercice de l'option par Li-FT, Harfang aura le choix de convertir sa participation restante de 30 % en une royauté de revenu net de fonderie de 2,5 % ou de former une coentreprise afin d’explorer davantage la Propriété.

Contrôle de la qualité et protocole d’échantillonnage

Les échantillons de till ont été prélevés entre 20 et 80 centimètres de profondeur dans l'horizon C du till glaciaire. Environ un kilogramme de matériel a été prélevé sur chaque site d'échantillonnage et expédié à Bureau Veritas (« BV ») à Timmins, en Ontario, pour préparation. Les échantillons ont été préparés pour être analysés selon la méthode BV SS230, dans laquelle chacun des échantillons a été tamisé afin d’isoler la fraction - 230 mesh (- 63 microns). Les échantillons ont été analysés chez BV à Vancouver, en Colombie-Britannique, avec la méthode BV MA250 (digestion à quatre acides avec finition ICP-MS) pour les données multiéléments et avec la méthode BV AQ130 (eau régale avec finition ICP-MS) pour l'analyse de l'or (30 grammes de matériel).

Des échantillons de roche ont été prélevés sur des blocs et des affleurements. Entre 0,5 et 2 kilogrammes de matériel ont été placés dans un sac en plastique et soumis à BV à Timmins, en Ontario, pour préparation. Les échantillons ont été préparés pour être analysés selon la méthode BV PRP70-250, dans laquelle 250 grammes de matériel ont été broyés, séparés et pulvérisés afin d’isoler la fraction - 200 mesh (- 74 microns). Environ 0,25 gramme de ce matériel a été analysé en utilisant la méthode BV MA250 (voir description ci-dessus) pour l'analyse multiéléments. Trente (30) grammes de matériel ont été analysés à l'aide de la méthode BV FA430 (pyroanalyse avec finition AAS). Les échantillons choisis sont sélectifs et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

Mise en garde : Li-FT a recueilli tous les échantillons de till et de roche et a supervisé le contrôle de la qualité et les protocoles d'échantillonnage décrits ci-dessus. Harfang n'a pas été impliqué dans la collecte des échantillons et ne peut pas valider les résultats mentionnés dans ce communiqué de presse.

Fusion verticale

Harfang a également le plaisir d’annoncer qu’elle a complété une fusion verticale avec sa filiale en propriété exclusive, LaSalle Exploration Corp., en vigueur à compter du 1er novembre 2022. Le nom de la Société issue de la fusion demeure « Harfang Exploration inc. ». La fusion permettra de rationaliser les activités d’exploration minière de la Société sous une seule entité et de réduire les dépenses corporatives et opérationnelles.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 9,49 millions de dollars en trésorerie en date du 31 juillet 2022 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

