Hargreave Hale AIM VCT affiche un rendement total de 5,6 % au cours du dernier semestre

Hargreave Hale AIM VCT PLC - société de capital-risque investissant principalement dans des sociétés cotées sur le marché AIM de Londres - La valeur nette d'inventaire au 31 mars, fin de son premier semestre financier, est de 52,84 pence par action, en baisse de 12% par rapport à 60,19 pence au 30 septembre et de 31% par rapport à 77,13 pence un an plus tôt. Le rendement total de la VNI au cours du semestre est négatif de 5,6 %, car 4,00 pence de dividendes ont été payées - un dividende spécial de 2,00 pence et un dividende final de 2,00 pence relatif à l'exercice 2022. A titre de comparaison, le rendement total du premier semestre de l'exercice 2022 était négatif de 18 %, avec le versement de 5,65 pence de dividendes. Déclaration d'un dividende intérimaire de 1,0 pour le premier semestre de l'exercice 2023. La valeur nette d'inventaire par action remonte à 53,39 pence au 30 avril.

Cours actuel de l'action : 48,00 pence, en baisse de 2,0 % mardi après-midi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 31%

