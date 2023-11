Hargreave Hale AIM VCT plc est un fonds de capital-risque basé au Royaume-Uni qui vise à générer des gains en capital et des revenus à partir de son portefeuille et à distribuer aux actionnaires du capital ou des revenus. Son activité principale consiste à investir dans un portefeuille diversifié de petites entreprises qualifiées basées au Royaume-Uni, principalement cotées sur l'AIM, en vue de générer des gains en capital et des revenus à partir de son portefeuille et de procéder à des distributions de capital et de revenus aux actionnaires. La société investit également dans des sociétés privées et des sociétés cotées sur le marché AQSE. Elle se concentre sur des investissements dans des secteurs tels que les technologies de l'information, les soins de santé, la consommation discrétionnaire, l'industrie, les services financiers, les matériaux et l'énergie. Elle peut réaliser des co-investissements dans des sociétés détenues, aux côtés d'autres fonds. Le gestionnaire d'investissement de la Société est Canaccord Genuity Asset Management Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds