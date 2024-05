Hargreaves Lansdown PLC est un service de gestion de patrimoine numérique direct au consommateur (D2C) basé au Royaume-Uni. La société propose une gamme de services, notamment des comptes d'épargne individuels (ISA) en actions et actions, des fonds de pension personnels auto-investis (SIPP), la négociation de fonds, le transfert d'actions vers un ISA/SIPP, la réduction de la pension, l'épargne en espèces, le Lifetime ISA et le Junior ISA. La société propose un service direct de gestion de patrimoine qui administre les investissements dans les comptes ISA, SIPP et Fund & Share, et fournit des services de gestion de trésorerie pour les particuliers et les entreprises. Le SIPP est un type de compte qui permet de prendre en charge l'épargne-retraite. Elle offre des conseils en matière d'investissement, notamment des services de conseil en matière de retraite, de planification financière, de consolidation des pensions et des investissements, des services de conseil fiscal et autres. Elle propose également des comptes Junior, dont le Junior Stocks and Shares ISA et le Junior SIPP. Un Junior Stocks and Shares ISA est un compte d'investissement fiscalement avantageux destiné aux enfants de moins de 18 ans.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds