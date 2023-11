(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse ce mercredi, les investisseurs prenant en compte les dernières remarques optimistes de la Réserve fédérale américaine.

La Fed fait de bons progrès dans sa lutte contre l'inflation, ont déclaré les hauts responsables de la banque, tout en exprimant des opinions divergentes sur les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. "Je suis encouragé par ce que nous avons appris ces dernières semaines - quelque chose semble donner, et c'est le rythme de l'économie", a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, lors d'une conférence à Washington.

Les données économiques du mois d'octobre "sont cohérentes avec le type de modération de la demande et de relâchement de la pression sur les prix qui aideront à ramener l'inflation à deux pour cent", a-t-il ajouté.

"L'indice du dollar a chuté à son plus bas niveau depuis août, alors que l'or a dépassé le niveau de 2 050 dollars ce matin, grâce à un dollar américain plus doux et à des rendements américains en baisse", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Sur le calendrier économique, les points clés de la journée seront les données de l'indice des prix à la consommation en Allemagne et le produit intérieur brut américain.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 19,4 points, 0,3 %, à 7 435,84

Hang Seng : en baisse de 2,4 % à 16 934,69

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3% à 33 321,22

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 7 035,30

DJIA : clôture en hausse de 0,2%, à 35 416,98

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1%, à 4 554,89

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,3% à 14 281,76

EUR : en hausse à 1,1002 USD (1,0987 USD)

GBP : hausse à 1,2716 USD (1,2689 USD)

USD : baisse à 147,07 JPY (147,59 JPY)

Or : hausse à 2 044,75 USD l'once (2 037,08 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 81,88 USD le baril (81,77 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

11:00 CET Indicateur du climat économique de l'UE

14:00 CET Indice des prix à la consommation en Allemagne

09:30 GMT Monnaie et crédit au Royaume-Uni

09:30 GMT Statistiques monétaires et financières du Royaume-Uni

09:30 GMT Taux d'intérêt effectifs au Royaume-Uni - octobre 2023

07:00 EST Enquête hebdomadaire du MBA sur les demandes de prêts hypothécaires aux Etats-Unis

08:30 EST US GDP

08:30 EST Rapport sur les indicateurs économiques avancés des États-Unis

12:45 CST La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, prend la parole

14:00 EST Réserve fédérale américaine Livre beige

L'ancien ministre britannique des affaires étrangères, William Hague, a qualifié de "troublante" la vente du Daily Telegraph à un fonds d'investissement basé aux Émirats arabes unis. Un certain nombre de députés conservateurs ont exhorté les ministres à bloquer la vente à RedBird IMI, un fonds d'investissement appartenant à Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis. M. Hague a déclaré à la secrétaire d'État à la culture, Lucy Frazer, qui examine si la transaction justifie une intervention pour des raisons d'intérêt public, qu'il "interviendrait certainement". Dans un article publié dans le Times, l'ancien dirigeant conservateur a déclaré : "La perspective de voir d'importantes institutions médiatiques britanniques, les journaux Telegraph et The Spectator, tomber dans l'escarcelle du cheikh Mansour des Émirats arabes unis est inquiétante et doit être évitée. "Je dis cela en tant que passionné des Émirats, de leurs réalisations et de leur rôle dans le monde".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan ramène Diageo à "neutre" (surpondération) - objectif de cours de 3 500 pence

Jefferies relève l'objectif de cours d'Auto Trader Group à 810 (740) pence - 'buy' (acheter)

ENTREPRISES - FTSE 100

Hargreaves Lansdown a nommé Alison Platt comme nouvelle présidente. Alison Platt est actuellement présidente de Dechra Pharmaceuticals, qui fait l'objet d'une acquisition par EQT. Elle est également directrice non exécutive de Tesco et présidente de l'assureur général Ageas UK. Elle remplace Deanna Oppenheimer, qui se retirera lors de l'assemblée générale annuelle de la société vendredi prochain, après en avoir été la présidente pendant six ans. Pendant que Mme Platt se soumet à l'approbation des autorités réglementaires, Penny James, directrice indépendante principale, assurera la présidence par intérim. "Je tiens à remercier Deanna pour les conseils et la gestion qu'elle a apportés au cours de son mandat de présidente. Je me réjouis de travailler avec Alison, qui apporte une grande expérience au conseil d'administration", a déclaré le PDG Dan Olley.

ENTREPRISES - FTSE 250

Pennon Group a annoncé une forte baisse de son bénéfice intermédiaire, mais a augmenté son dividende. Au cours du semestre qui s'est achevé en septembre, la société de distribution d'eau a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 5,4 % en glissement annuel, passant de 425,5 millions de livres sterling à 448,6 millions de livres sterling. Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté de 85 %, passant de 20,9 millions de livres sterling à 3,2 millions de livres sterling. "Bien que ce résultat reflète une réduction des bénéfices par rapport au [premier semestre de l'exercice 2023], il représente une nette amélioration des performances par rapport au [second semestre de l'exercice 2023], où l'impact des prix élevés de l'énergie et des coûts de financement a entraîné une perte sous-jacente avant impôts de 5,7 millions de livres sterling au second semestre ", a déclaré Pennon. Elle a augmenté son dividende intérimaire de 8,3% à 14,04 pence, contre 12,96 pence l'année précédente. Elle s'attend à ce que sa performance annuelle sous-jacente soit pondérée par le second semestre. Elle s'attend à une baisse des recettes en raison des tendances saisonnières de la demande et des mesures d'utilisation rationnelle de l'eau, mais elle s'attend également à une baisse des coûts.

AUTRES ENTREPRISES

Charlie Munger, l'ami de longue date et partenaire commercial du célèbre investisseur américain Warren Buffett, est décédé mardi à l'âge de 99 ans, a confirmé son employeur. Berkshire Hathaway, où M. Munger a travaillé pendant des décennies en tant que vice-président sous la direction de M. Buffett, a annoncé avoir été "informé par des membres de la famille de Charlie Munger qu'il était mort paisiblement ce matin dans un hôpital californien". "Berkshire Hathaway n'aurait pas pu atteindre son statut actuel sans l'inspiration, la sagesse et la participation de Charlie", a déclaré Warren Buffett dans un communiqué. Comme Buffett, Munger est né et a grandi à Omaha, dans le Nebraska. Les deux hommes se sont rencontrés à l'âge adulte en 1959 et ont forgé une amitié qui a duré plus de 60 ans. Munger a rejoint Buffett à Berkshire Hathaway en tant que vice-président en 1978, et a contribué à transformer la petite entreprise textile en un gigantesque conglomérat, aujourd'hui évalué à 785 milliards de dollars.

L'entreprise de technologie d'impression à jet d'encre Xaar a déclaré que son bénéfice annuel ajusté avant impôts se situerait entre 2,5 et 3 millions de livres sterling, ce qui est supérieur aux attentes du conseil d'administration. Toutefois, en raison de conditions commerciales "difficiles" au second semestre, le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 70 et 72 millions de livres sterling, ce qui est inférieur aux 72,8 millions de livres sterling de 2022. L'entreprise s'attend à ce que la baisse de la demande persiste au cours du dernier trimestre de cette année et en 2024. "Avec des retards dans le lancement de certains produits pour les clients, [cela] se traduira par un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté en 2024 inférieurs aux prévisions précédentes", a averti l'entreprise, ajoutant : "Nous sommes optimistes et restons concentrés sur la réalisation d'opportunités significatives dans notre pipeline de clients".

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a présenté son rapport d'automne sur la concurrence dans le secteur de l'alimentation. L'autorité de régulation a déclaré que certains fournisseurs de marque ont augmenté leurs prix plus rapidement que leurs coûts. Toutefois, elle a noté qu'en général, les consommateurs peuvent trouver des alternatives moins chères sous leur propre marque. Le fait que les consommateurs se tournent vers ces alternatives moins chères a entraîné une baisse du volume des ventes de produits de marque, ce qui a fait chuter les marges bénéficiaires globales des fabricants de produits de marque depuis 2021. L'autorité de régulation a déclaré qu'elle examinerait de plus près la dynamique de la concurrence dans le secteur des préparations pour nourrissons, compte tenu de la forte augmentation des prix au cours des deux dernières années, les consommateurs choisissant généralement de ne pas se tourner vers des options moins chères. "La CMA va maintenant entreprendre des travaux supplémentaires pour mieux comprendre le comportement des consommateurs (y compris ce qui influence le choix) et les barrières à l'entrée et à l'expansion pour les fabricants de lait maternisé et examiner si des changements au cadre réglementaire pourraient aider le marché à mieux fonctionner", a-t-elle déclaré. Elle entamera également un examen des prix pratiqués par les supermarchés dans le cadre des programmes de fidélisation au début de l'année prochaine, constatant que certains supermarchés n'offrent des prix plus avantageux qu'aux membres de leur carte de fidélité.

