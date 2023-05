Hargreaves Lansdown en bonne santé grâce au retour de la confiance

(Alliance News) - Hargreaves Lansdown PLC a annoncé jeudi une croissance de ses actifs sous administration au troisième trimestre, stimulée par une reprise des nouvelles affaires nettes.

Les actions de la société ont progressé de 3,2 % à 816,80 pence l'unité à Londres jeudi matin, ce qui en fait la meilleure performance du FTSE 100.

Au cours du troisième trimestre clos le 31 mars, la plateforme d'investissement de détail a déclaré que les nouvelles affaires nettes ont augmenté de 14 % en glissement annuel, passant de 1,4 milliard de livres sterling à 1,6 milliard de livres sterling. D'un trimestre à l'autre, les affaires nouvelles nettes ont augmenté d'environ 78 % par rapport aux 900 millions de livres sterling.

Les actifs administrés à la clôture ont augmenté d'environ 3,9 % pour atteindre 132,0 milliards de livres sterling, contre 127,1 milliards de livres sterling à la fin du mois de décembre. Ils ont toutefois diminué de 2,0 % par rapport à l'année précédente (134,7 milliards de livres sterling).

L'augmentation des actifs administrés a été favorisée par des mouvements de marché positifs de 3,3 milliards de livres sterling au cours du dernier trimestre.

Les recettes ont augmenté de 28 % en glissement annuel, passant de 146,9 milliards de livres sterling à 188,1 millions de livres sterling. Depuis le début de l'année, les revenus ont augmenté de 23 % pour atteindre 538,1 milliards de livres sterling, ce que l'entreprise, qui fait partie du FTSE 100, attribue à une augmentation continue de la marge d'intérêt nette. Cette hausse a plus que compensé la baisse des volumes de transactions d'actions depuis le début de l'exercice.

Les volumes de transactions ont augmenté en glissement trimestriel au troisième trimestre, mais sont restés inférieurs à ceux de l'année précédente, a déclaré M. Hargreaves.

"Les volumes de transactions d'actions se sont élevés en moyenne à 770 000 par mois au cours du trimestre, soit une hausse de 23 % par rapport au trimestre précédent, mais une baisse de 20 % par rapport à l'année précédente, qui avait connu un trimestre particulièrement élevé en termes de volumes de transactions avant que la confiance des investisseurs ne soit durement touchée par les inquiétudes liées au conflit en Ukraine et au coût de la vie", a expliqué la société.

Hargreaves Lansdown a fait état d'une croissance nette de 23 000 clients au cours du trimestre, contre 14 000 au deuxième trimestre et 17 000 au premier, ce qui porte le nombre de clients à 1,8 million.

Le directeur général, Chris Hill, a déclaré : "L'incertitude macroéconomique persiste, mais le nombre de clients a augmenté : "L'incertitude macroéconomique persiste, mais l'amélioration de l'activité démontre qu'avec le retour de la confiance, HL est bien positionné pour croître et soutenir les clients nouveaux et existants dans leur parcours d'investissement et d'épargne."

