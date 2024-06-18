Hargreaves Lansdown PLC :

* MISE À JOUR DE L'OFFRE

HARGREAVES LANSDOWN PLC : * CONFIRME AVOIR REÇU UNE NOUVELLE PROPOSITION NON CONTRAIGNANTE DE LA PART D'UN CONSORTIUM

* PROPOSITION D'ACCORD À 1,140 PENCE PAR ACTION HARGREAVES LANSDOWN EN NUMÉRAIRE

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HL EST OUVERT À UN DIALOGUE AVEC LE CONSORTIUM DE RACHAT

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RESTE CONFIANT DANS LA CAPACITÉ DE LA DIRECTION À METTRE EN ŒUVRE LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE HARGREAVES LANSDOWN.

* LE CONSEIL A DÉCIDÉ DE S'ENGAGER AVEC LE CONSORTIUM ET DE CONFIRMER L'ACCÈS À LA DUE DILIGENCE.

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE S'ENGAGER AVEC LE CONSORTIUM ET DE LUI DONNER ACCÈS À LA DUE DILIGENCE CONFIRMATOIRE.

* fixe au 19 juillet la date limite pour la prise de décision concernant la reprise de HL Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :