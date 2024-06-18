* MISE À JOUR DE L'OFFRE
HARGREAVES LANSDOWN PLC : * CONFIRME AVOIR REÇU UNE NOUVELLE PROPOSITION NON CONTRAIGNANTE DE LA PART D'UN CONSORTIUM
* PROPOSITION D'ACCORD À 1,140 PENCE PAR ACTION HARGREAVES LANSDOWN EN NUMÉRAIRE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HL EST OUVERT À UN DIALOGUE AVEC LE CONSORTIUM DE RACHAT
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RESTE CONFIANT DANS LA CAPACITÉ DE LA DIRECTION À METTRE EN ŒUVRE LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE HARGREAVES LANSDOWN.
* LE CONSEIL A DÉCIDÉ DE S'ENGAGER AVEC LE CONSORTIUM ET DE CONFIRMER L'ACCÈS À LA DUE DILIGENCE.
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE S'ENGAGER AVEC LE CONSORTIUM ET DE LUI DONNER ACCÈS À LA DUE DILIGENCE CONFIRMATOIRE.
* fixe au 19 juillet la date limite pour la prise de décision concernant la reprise de HL Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :