L'inflation britannique se refroidit à 10,1 %.

(Correction des indices de clôture de New York)

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en légère baisse mercredi à la suite de nouvelles données qui ont révélé un ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni.

Sur une base annuelle, l'indice des prix à la consommation a baissé à 10,1% en janvier, contre 10,5% en décembre. Le consensus avait prévu un refroidissement de l'inflation à 10,3 %, selon FXStreet.

Giles Coghlan, analyste en chef du marché chez HYCM, a déclaré : "Bien que la modeste baisse de l'inflation d'aujourd'hui montre que l'IPC se dirige lentement dans la bonne direction, la vigueur de la croissance des salaires britanniques reste une préoccupation majeure pour les décideurs de la Banque d'Angleterre, qui ont probablement encore au moins une hausse des taux d'intérêt à effectuer."

Ces chiffres interviennent un jour après que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis ait ralenti en janvier, mais pas autant que prévu.

L'inflation annuelle s'est établie à 6,4 %, ce qui représente un léger ralentissement par rapport aux 6,5 % enregistrés en décembre. Le chiffre est supérieur au consensus du marché, tel que cité par FXStreet, qui prévoyait un ralentissement de l'inflation à 6,2 %.

Dans l'actualité des entreprises britanniques, le bénéfice de Barclays a été affecté par des dépréciations de crédit en 2022, tandis que Hargreaves Lansdown a signalé une baisse des actifs gérés au cours de son premier semestre financier.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : baisse de 20,96 points, 0,3%, à 7 932,89

----------

Hang Seng : baisse de 1,6% à 20 785,72

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,4% à 27 501,86

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,1% à 7 352,20

----------

DJIA : clôture en baisse de 156,66 points, ou 0,5%, à 34 089,27

S&P 500 : clôture en baisse de 1,16 points à 4 136,13

Nasdaq Composite : a clôturé en hausse de 68,36 points, soit 0,6%, à 11 960,15

----------

EUR : baisse à USD1.0709 (USD1.0731)

GBP : baisse à USD1.2095 (USD1.2174)

USD : en hausse à JPY133,29 (JPY132,77)

Or : en baisse à 1 836,88 USD l'once (1 852,49 USD)

(Brent) : en baisse à 84,36 USD le baril (85,67 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mercredi restent à venir :

08:15 EST Mises en chantier de logements au Canada

08:30 EST Commerce de gros au Canada

08:30 EST Enquête sur la fabrication au Canada

11:00 CET Commerce extérieur de l'UE

11:00 CET Production industrielle de l'UE

09:30 GMT Indice des prix des logements au Royaume-Uni

07:00 EST Enquête MBA sur les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis

09:15 EST Production industrielle américaine

10:00 EST Production et commerce des États-Unis

10:00 EST Indice NAHB du marché immobilier américain

----------

L'inflation au Royaume-Uni a ralenti un peu plus que prévu en janvier, tout en restant à deux chiffres, selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Sur une base annuelle, l'indice des prix à la consommation a diminué à 10,1% en janvier, contre 10,5% en décembre. Le consensus avait prévu un ralentissement de l'inflation à 10,3 %, selon FXStreet. Le ralentissement du taux d'inflation annuel en janvier reflète principalement les changements de prix dans la division des transports, notamment pour le transport de passagers et les carburants, a déclaré l'ONS. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation britanniques ont baissé de 0,6 %, contre une hausse de 0,4 % en décembre. Cette baisse a été légèrement supérieure aux attentes du marché. L'inflation mensuelle devait être négative de 0,4 % en janvier. L'inflation de base - excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - s'est refroidie à 5,8 % en janvier sur une base annuelle, contre 6,3 % en décembre.

----------

L'Office for National Statistics a déclaré que l'inflation à la sortie d'usine au Royaume-Uni a diminué en janvier. Les prix des intrants des producteurs britanniques ont augmenté de 14,1 % sur une base annuelle en janvier, ce qui représente un ralentissement par rapport à 16,2 % en décembre, tandis que les prix des extrants des producteurs ont augmenté de 13,5 % sur une base annuelle en janvier, ce qui représente un ralentissement par rapport à 14,6 % en décembre.

----------

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Deutsche Bank relève l'objectif de cours de Coca-Cola HBC à 2 580 (2 420) pence - 'acheter'.

----------

Deutsche Bank relève l'objectif de cours de Tui à 168 (152) pence - 'hold'.

----------

Berenberg relève l'objectif de cours de Pets at Home à 430 (370) pence - "acheter".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Barclays a annoncé une baisse de son bénéfice annuel en raison d'une augmentation des dépréciations de crédit, citant la détérioration des prévisions économiques. En 2022, la banque a enregistré un bénéfice avant impôts de 7,01 milliards de GBP, contre 8,19 milliards de GBP l'année précédente. Elle a comptabilisé des charges de dépréciation de crédit de 1,22 milliard USD au cours de l'année, contre des reprises de dépréciation de crédit de 653 millions GBP en 2021. Le directeur général C S Venkatakrishnan a déclaré : "Barclays a enregistré de solides performances en 2022. Chaque activité a généré une croissance des revenus, le revenu du groupe ayant augmenté de 14 %. Nous avons atteint notre objectif de RoTE de plus de 10 %, maintenu un solide ratio de fonds propres de base (Common Equity Tier 1) de 13,9 % et remboursé du capital aux actionnaires. Nous sommes prudents quant aux conditions économiques mondiales, mais nous continuons à voir des opportunités de croissance dans toutes nos activités jusqu'en 2023."

----------

Hargreaves Lansdown a fait état d'une baisse des actifs gérés au cours de son premier semestre financier, mais les revenus et les bénéfices ont bondi. Hargreaves a également promis d'augmenter son dividende ordinaire. La plate-forme d'investissement de détail a déclaré que le revenu au cours des six mois se terminant le 31 décembre a bondi de 20 % pour atteindre 350,0 millions de GBP, contre 291,1 millions de GBP l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a bondi de 31 %, passant de 151,2 millions de GBP à 197,6 millions de GBP. La société basée à Bristol, en Angleterre, comptait 1,768 million de clients actifs au 31 décembre, soit une augmentation de 31 000 clients au cours du semestre. Hargreaves a terminé le semestre avec 127,1 milliards de GBP d'actifs totaux sous administration, soit une baisse de 10 % par rapport aux 141,2 milliards de GBP enregistrés à la même période l'année précédente. Toutefois, cela marque une légère amélioration par rapport aux 123,8 milliards de GBP au 30 juin, fin de l'exercice 2022.

----------

Anglo American Platinum a déclaré que la directrice générale Natascha Viljoen a démissionné pour aller travailler chez le mineur américain Newmont. Le producteur de platine coté à Johannesburg, qui est détenu à 79% par Anglo American PLC, a déclaré que Viljoen continuera d'exercer ses fonctions de PDG jusqu'à la fin de sa période de préavis de 12 mois maximum. Elle est directrice générale depuis avril 2020. Viljoen rejoindra Newmont, un mineur d'or basé à Denver, Colorado, en tant que directeur de l'exploitation. Plus tôt ce mois-ci, Newmont a confirmé avoir proposé d'acquérir son homologue australien Newcrest Mining dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Dunelm a annoncé une baisse de son bénéfice avant impôts au cours du premier semestre de son exercice financier au 31 décembre. Le bénéfice avant impôt a chuté de 17 % en glissement annuel pour atteindre 117,4 millions de GBP, contre 140,8 millions de GBP un an plus tôt. Les ventes ont augmenté de 5,0 %, passant de 795,6 millions de GBP à 835,0 millions de GBP. Le détaillant d'articles pour la maison a expliqué que la baisse du bénéfice intermédiaire était attendue et reflétait l'impact du calendrier des ventes et de la forte demande post-pandémique de l'année précédente, ainsi que l'impact de l'inflation. Dunelm a déclaré un dividende intérimaire de 15 pence, contre 14 pence l'année précédente, et un dividende spécial de 40 pence.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Brunner Investment Trust a déclaré une valeur nette d'inventaire de 1 164,4 pence au 30 novembre 2022. Il s'agit d'une baisse par rapport à la valeur liquidative de 1 176,9 pence à la même époque l'année précédente. Le rendement total de la VNI de la fiducie au cours de l'exercice terminé le 30 novembre était de 3,0 %, ce qui est supérieur à l'indice de référence de la société - 70 % de l'indice FTSE World Ex-UK et 30 % de l'indice FTSE All Share - qui a enregistré un rendement de 1,4 %. M. Brunner a déclaré que cela marquait la quatrième année de surperformance par rapport à son indice de référence dans des "conditions extrêmement variées et volatiles". La société a proposé un dividende final de 6,05 p, ce qui porterait le dividende total à 21,5 p, en hausse de 6,7 % par rapport à l'exercice 2021.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.