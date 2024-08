Hargreaves Lansdown plc figure parmi les principaux fournisseurs britanniques de produits et de services de gestion des investissements destinés aux investisseurs privés. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - gestion des fonds Vantage : gestion de fonds communs de placement, d'actions, d'obligations, de sociétés de placement et de liquidités, quel que soit le type de fiscalité, en un seul lieu avec des rapports d'experts consolidés et un accès unique en ligne instantané aux services ; - gestion de fonds discrétionnaires ; - autres : gestion de fonds de pension d'entreprises, de fonds de pension personnels, de rentes et de fonds de capital-risque, et prestations de conseil financier et de courtage. A fin juin 2023, le groupe compte 123,8 MdsGBP d'actifs sous gestion.