(Alliance News) - Hargreaves Lansdown PLC a annoncé jeudi une augmentation des actifs sous administration, bien que la croissance nette des nouvelles affaires se soit ralentie au cours du premier semestre de son exercice financier.

Les actions de Hargreaves Lansdown ont chuté de 7,3 % à 747,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

La société de services financiers basée à Bristol, en Angleterre, a déclaré qu'au cours du premier semestre de son exercice financier se terminant le 30 juin, les nouvelles affaires nettes ont totalisé 1,0 milliard de livres sterling, soit une baisse de 38 % par rapport aux 1,6 milliard de livres sterling de l'année précédente.

"Nos entrées brutes sur la plateforme ont augmenté d'une année sur l'autre, mais nos sorties ont également augmenté, ce qui signifie qu'au total, nos nouvelles affaires nettes se sont élevées à 1,0 milliard de livres sterling", a expliqué la société.

Hargreaves Lansdown a ajouté que les sorties étaient les plus importantes dans les "produits que nos clients utilisent pour des épargnes et des investissements plus transitoires".

Les actifs administrés se sont élevés à 142,2 milliards de livres sterling, soit une hausse de 12 % par rapport aux 127,1 milliards de livres sterling de l'année précédente et une augmentation de 6 % depuis le mois de juin.

Le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 368,2 millions de livres sterling, soit une hausse de 5,2 % par rapport aux 350 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois diminué de 7,6 %, passant de 197,6 millions de livres sterling à 182,5 millions de livres sterling.

La société a augmenté son dividende intérimaire de 3,9 %, à 13,2 pence, contre 12,7 pence l'année précédente,

En ce qui concerne l'avenir, Hargreaves Lansdown a déclaré : "Nous réitérons nos prévisions de croissance de 4 % de notre dividende ordinaire pour l'ensemble de l'année.

"Alors que nous entamons le second semestre de l'année, nous avons devant nous l'importante période de fin d'année fiscale et, bien que l'environnement économique incertain actuel soit susceptible de demeurer et de peser sur la confiance des investisseurs, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos clients à tirer le meilleur parti de leurs abattements fiscaux, à améliorer leur résilience financière et à atteindre leurs objectifs financiers."

Elle a ajouté qu'elle s'attendait à une croissance des coûts sous-jacents dans le bas de la fourchette de ses prévisions de 9 % à 11 %.

Le directeur général, Dan Olley, a déclaré : "En tant que plus grande plateforme de gestion de patrimoine du Royaume-Uni, nous sommes conscients que notre marché est vaste et en pleine croissance et que les besoins de nos clients sont clairs. Nous avons l'envergure nécessaire pour réussir et nous avons la bonne stratégie et l'ambition d'accélérer notre croissance".

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

