Les investisseurs échaudés par l'effondrement d'un fonds phare géré par Neil Woodford, un sélectionneur d'actions autrefois célèbre, ont demandé à un juge londonien de bloquer un plan de réparation "injuste" d'une valeur de 230 millions de livres (292 millions de dollars).

L'avocat d'un groupe s'opposant à la proposition d'indemnisation lors d'une dernière "audience de sanction" de la Haute Cour a déclaré qu'elle avait été mal présentée, qu'elle empêcherait les petits investisseurs de bénéficier de la protection des voies de recours légales et qu'elle ne rapporterait que 4 à 6 pence par livre à certains d'entre eux.

"Il s'agit d'une question d'une importance publique considérable", a déclaré Damian Falkowski, représentant le Woodford Campaign Group et le Transparency Task Force, qui cherche à améliorer la transparence des services financiers, lors de la première journée d'une audience de deux jours.

"Selon moi, il est évident que tout consommateur voudra se prévaloir de la compétence du FOS (Financial Ombudsman Service).

La proposition de recours de Link Fund Solutions (LFS), l'ancien administrateur agréé du fonds Woodford, empêchera les investisseurs de demander réparation auprès du FOS ou d'obtenir jusqu'à 85 000 livres auprès du Financial Services Compensation Scheme (FSCS), le fonds de dernier recours en cas de faillite d'une entreprise réglementée.

Le fonds Woodford Equity Income Fund a été suspendu en 2019 après des paris démesurés sur des actifs illiquides, piégeant 300 000 investisseurs, déclenchant une enquête de la Financial Conduct Authority (FCA) et trois actions en justice contre LFS et une contre Hargreaves Lansdown , une plateforme d'investissement qui promouvait le fonds.

AGGRIEVED

Le mois dernier, des milliers d'investisseurs ont soutenu à une écrasante majorité le plan de redressement de LFS. Mais seuls 54 000 investisseurs ont voté.

Felicity Toube, avocate de LFS, a déclaré au tribunal que le faible taux de participation n'était pas inhabituel et que la société avait fait "plus que le nécessaire" pour annoncer et faire connaître le plan.

"Il ne fait aucun doute qu'ils (les investisseurs opposés) se sentent lésés [...] et qu'ils diront qu'il est injuste qu'ils soient obligés de se conformer à la règle de la majorité", a-t-elle déclaré.

Cliff Weight, directeur du groupe de conseil aux actionnaires ShareSoc, qui représente les petits investisseurs, a déclaré au tribunal que le plan d'indemnisation "lamentable" n'atteignait même pas le montant initial du préjudice calculé par la FCA, soit 298 millions de livres sterling.

Il a suggéré que le tribunal pourrait contribuer à renforcer la réparation en demandant à la FCA de rendre une ordonnance de restitution à l'encontre de Woodford Investment Management, la société contrôlée par M. Woodford et son associé Craig Newman, s'il approuve le plan.

Reuters n'a pu joindre ni Woodford ni Newman.

La FCA a déclaré que LFS avait commis des "erreurs critiques" dans la manière dont elle avait supervisé la gestion et les contrôles du risque de liquidité du Woodford Equity Income Fund. Elle a toutefois conseillé aux actionnaires d'accepter le plan afin d'éviter de longues et coûteuses batailles judiciaires.

LFS, qui nie toute responsabilité, affirme que les investisseurs recevront 183,5 millions de livres sterling ce trimestre si le plan est approuvé. Si l'accord est rejeté, l'entreprise s'est engagée à se battre en justice et à contester toute procédure engagée par la FCA.

(1 $ = 0,7887 livre) (Reportage de Kirstin Ridley ; Rédaction de Susan Fenton)