Hargreaves Services plc est une société diversifiée basée au Royaume-Uni, qui fournit des services aux secteurs de l'environnement, de l'industrie et de l'immobilier. La société opère à travers trois segments : Services, Hargreaves Land et un investissement dans une coentreprise allemande, Hargreaves Raw Materials Services GmbH (HRMS). Le segment Services apporte son soutien à diverses industries, notamment l'énergie, l'environnement, les infrastructures britanniques et certaines industries manufacturières, en fournissant des services de manutention, de mécanique et d'électricité, de logistique et d'importants travaux de terrassement. Le segment Hargreaves Land se concentre sur le développement durable de friches industrielles à des fins résidentielles et commerciales. Le segment HRMS négocie sur les marchés des matières premières spécialisées et possède DK Recycling, un recycleur spécialisé dans les déchets d'acier. La société possède des centres opérationnels au Royaume-Uni, ainsi qu'à Hong Kong et une coentreprise à Duisburg, en Allemagne.

Secteur Frêt aérien et logistique