Harim Holdings Co Ltd est une société holding basée en Corée, principalement engagée dans la gestion de filiales. Les principales filiales de la société sont HARIM Co, Ltd, Jeil Feed Company, Ltd, Harim pet food company, FARMSCO, SUNJIN CO, LTD et autres. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère dans cinq secteurs d'activité. Le segment Feed Business produit des aliments mélangés pour l'élevage de porcs, de vaches, de poulets et de chiens de compagnie. Le segment Edible Meat Business propose des produits à base de viande de volaille et de porc. Le segment Pig Farming Business exerce des activités d'élevage de porcs. Le segment Meat Processing produit et vend des produits transformés à base de viande. Le segment Other Business fabrique et vend des équipements pour le bétail, tels que des machines à traire.

