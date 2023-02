Harland & Wolff met fin au contrat avec Saipem, évalué à 16 millions de GBP

(Alliance News) - Harland & Wolff Group Holdings PLC a déclaré vendredi qu'il reste concentré sur la progression de son pipeline d'opportunités sur différents sites, après avoir conclu son contrat avec Saipem Spa et rationalisé son installation de Methil en Irlande du Nord.

Harland & Wolff est une société basée à Londres qui se concentre sur les projets d'infrastructures stratégiques et la gestion du cycle de vie des actifs physiques.

La société a déclaré que, suite à son annonce précédente, elle a conclu les négociations avec Saipem, finalisant la valeur du contrat à 16 millions de GBP. Cela représente 70 % de la valeur du contrat ; la totalité du montant a maintenant été payée en totalité.

En décembre, Harland & Wolff a déclaré qu'elle avait décidé d'un commun accord avec Saipem d'annuler le contrat de fabrication de quatre enveloppes d'éoliennes pour le projet offshore Neart na Gaoithe. Elle a invoqué de nombreux problèmes de paiement, des retards et des matériaux défectueux, avec pour conséquence une escalade insupportable des coûts.

Une partie du travail de fabrication pour le contrat Cory Barges sera désormais transférée à Methil. Harland & Wolff s'attend à ce que Methil commence la fabrication de quatre barges en tandem dans les deux prochaines semaines, conformément à sa stratégie d'exploitation de plusieurs installations et d'équilibrage du travail et des compétences entre les chantiers.

Ayant achevé le règlement du contrat avec Saipem, la société prévoit également d'entreprendre un processus de rationalisation de la main-d'œuvre de l'installation de Methil à 115 employés de base afin d'aligner ses ressources et sa base de coûts.

"Le projet Saipem a été le premier projet à arriver à Methil après notre acquisition de l'installation. Avec les retards annoncés précédemment et la nouvelle position économique de ce projet, il était dans l'intérêt de l'entreprise de mener le projet à une conclusion mutuellement acceptable. Le projet a été une courbe d'apprentissage utile pour l'entreprise dans cet environnement et nous allons mettre à profit les leçons apprises pour notre prochain projet majeur", a déclaré John Wood, directeur général.

"Entre-temps, les équipes se concentrent sur la construction de barges tandis que les discussions et négociations contractuelles avancent pour un autre grand projet. Dans l'intervalle, la société se concentre sur l'avancement du pipeline d'opportunités de la société à travers ses différents sites et marchés et reste ferme dans son approche d'exécution des contrats qui maintiennent des marges fortes et attractives."

Vendredi matin à Londres, les actions Harland & Wolff se négociaient en hausse de 1,9 % à 15,10 pence chacune.

