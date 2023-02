Harland & Wolff signe de nouveaux contrats d'une valeur totale de 10 millions GBP

(Alliance News) - Harland & Wolff Group Holdings PLC a déclaré lundi avoir acquis six nouveaux petits contrats sur les marchés de la défense, des croisières et des ferries et de la fabrication commerciale.

Harland & Wolff est une société basée à Londres qui se concentre sur les projets d'infrastructures stratégiques et la gestion du cycle de vie des actifs physiques.

La société a déclaré que les contrats, qui ont été conclus avec divers entrepreneurs et opérateurs principaux, devraient être achevés au cours des 12 à 18 prochains mois. Ensemble, ils ont une valeur supérieure à 10 millions de livres sterling.

En vertu de ces contrats, Harland & Wolff entreprendra des réparations de routine ainsi que de nouveaux travaux de fabrication, qui seront effectués dans ses chantiers de Belfast, Appledore et Arnish.

La société a déclaré qu'elle était liée par des accords de confidentialité et qu'elle ne pouvait donc pas divulguer les noms de ses clients ou les détails financiers spécifiques des contrats. Toutefois, elle a confirmé que les travaux relatifs à quatre de ces contrats commenceront ce mois-ci à Belfast et porteront sur la fabrication d'une porte de cale sèche pour un client qui exploite une installation de défense, sur la réparation d'une barge de levage utilisée pour l'installation de structures offshore, ainsi que sur des travaux de réparation réguliers sur cinq navires comprenant un pétrolier et quatre ferries.

Harland & Wolff s'est également vu confier des travaux de fabrication supplémentaires pour un projet minier en cours à Arnish, et la fabrication d'un cadre dans son usine d'Appledore pour un maître d'œuvre dans le cadre du programme de défense en cours.

"Depuis le début de l'année 2023, nous constatons une augmentation du nombre de demandes de renseignements dans tous les chantiers navals pour de multiples projets. Si le fait de décrocher le programme FSS à long terme dans le cadre de l'équipe Resolute a constitué une étape importante pour l'entreprise, celle-ci doit continuer à s'appuyer sur le fait de décrocher et d'exécuter des projets plus petits dans ses chantiers, ce qui permet d'accroître l'expérience et les compétences de la main-d'œuvre. Je suis ravi que nous ayons une traction significative sur tous nos marchés et que nous allions de l'avant pour consolider notre position de partenaire de choix sur chaque marché", a déclaré John Wood, directeur général.

Les actions Harland & Wolff se négociaient en hausse de 2,6 % à 15,00 pence chacune à Londres lundi matin.

