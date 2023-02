Harland & Wolff soumet une demande d'urbanisme sur le plan de recapitalisation

(Alliance News) - Harland & Wolff Group Holdings PLC a déclaré mardi avoir soumis une demande de planification pour l'extension de ses halls de fabrication à Belfast, dans le cadre d'un plan de recapitalisation du programme Fleet Solid Support.

Harland & Wolff est une société basée à Londres qui se concentre sur les projets d'infrastructures stratégiques et la gestion du cycle de vie des actifs physiques. Son chantier de Belfast est l'une des plus grandes installations d'ingénierie lourde d'Europe.

Le programme Fleet Solid Support fait référence à un contrat de 1,6 milliard de GBP attribué à la fin de l'année dernière à un consortium de Harland & Wolff. Le groupe, connu sous le nom de Team Resolute, a remporté le contrat à la suite d'un programme de compétition.

Harland & Wolff, aux côtés de BMT et Navantia UK, a battu d'autres concurrents pour fournir trois navires de soutien naval à la Royal Fleet Auxiliary au Royaume-Uni.

Le contrat prévoit un investissement d'environ 100 millions de GBP dans les chantiers navals britanniques, dont 77 millions de GBP d'infrastructures dans les chantiers navals de Harland & Wolff à Belfast et Appledore. Il devrait créer environ 900 emplois sur le seul site de Belfast.

La société a déclaré aux investisseurs mardi que sa demande de planification faisait partie du plan de recapitalisation du programme FSS.

La demande porte sur une extension de 4 997 mètres carrés des halls de fabrication existants, facilitant la fabrication automatisée de panneaux de 16 mètres carrés maximum qui seront utilisés pour le programme, en plus de projets ultérieurs.

Harland & Wolff opère actuellement à partir de halls de fabrication à Belfast, et ce sont ces halls qui incorporeront la majorité de ses mises à niveau. Elle a déclaré que dans le cadre de ce plan, les travaux de démolition de certaines structures existantes dans le chantier seront entrepris avant la fin du mois pour faciliter la construction des nouvelles installations.

"Il est agréable de voir que les plans de régénération sur lesquels on a travaillé depuis l'acquisition de Belfast Facility en décembre 2019 sont maintenant soumis. L'extension des halls de fabrication nous permettra de bénéficier d'un flux de production sensiblement amélioré, ce qui nous rendra plus efficaces et plus rentables", a déclaré le directeur général John Wood.

Les actions Harland & Wolff se négociaient en hausse de 4,6 % à 15,90 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

