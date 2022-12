SOMMAIRE DES RÉSULTATS : Provexis et Unicorn Mineral affichent des pertes plus importantes

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Galileo Resources PLC - société d'exploration et de développement minier axée sur les États-Unis et l'Afrique - Affiche un bénéfice avant impôts de 1,2 million de GBP pour le semestre qui s'est terminé le 30 septembre, oscillant par rapport à une perte de 552 4933 GBP l'année précédente. Elle déclare que ce bénéfice comprend un ajustement de la juste valeur de l'actif non courant destiné à la vente de 2,4 millions de GBP pour la participation de Galileo au projet Glenover Phosphate. Aucun revenu n'est enregistré.

Unicorn Mineral Resources PLC - Explorateur de cuivre, de plomb, de zinc et d'argent dans les Midlands irlandais - La perte pour les six mois au 30 septembre s'est élargie à 139 737 EUR, contre 39 236 EUR l'année précédente. Elle est due à une augmentation des honoraires professionnels, qui passent de 30 902 euros l'année précédente à 129 000 euros, alors que la société demande à être cotée à la Bourse de Londres, ainsi qu'à 10 737 euros de frais administratifs. Les actions ont été introduites en bourse à 10 pence. L'action a clôturé à 15 pence vendredi à Londres, soit une hausse de 50 % par rapport au prix de l'offre publique initiale.

Hellenic Dynamics PLC - Cultivateur et fournisseur de cannabis médicinal basé à Londres - La perte avant impôt se réduit à 279 667 GBP au cours des six mois qui se sont terminés le 30 septembre, contre 427 783 GBP un an plus tôt. N'enregistre aucun revenu, ce qui est inchangé par rapport à l'année précédente. Déclare qu'elle n'a pas effectué de transactions au cours de la période, car un "travail important" a été entrepris pour faire progresser l'acquisition de Hellenic Dynamic SA qui a été achevée ce mois-ci. Les seules transactions de la période ont été les coûts d'exploitation de Hellenic et les coûts de transaction liés à la progression de l'acquisition, qui se sont élevés à 279 667 GBP au total.

Provexis PLC - Producteur de l'ingrédient alimentaire fonctionnel pour la santé cardiaque Fruitflow, basé à Reading, en Angleterre - Affiche une perte avant impôts de 173 742 GBP au cours des six mois qui se sont terminés le 30 septembre, en augmentation par rapport aux 145 189 GBP de l'année précédente. Les revenus ont baissé de 15 %, passant de 211 195 GBP l'année précédente à 179 369 GBP. Elle déclare que cela est dû à des fermetures à court terme et à d'autres perturbations Covid-19 dans la région Asie-Pacifique. Pour l'avenir, Fruitflow est "bien placée pour jouer un rôle important sur le marché chinois de la santé cardiovasculaire dans le cadre de la législation sur les allégations de fonction de santé autorisées".

Harland & Wolff Group Holdings PLC - Société de construction offshore basée à Londres - Abaisse les prévisions de revenus pour 2022 à entre 29 et 31 millions de GBP, par rapport aux prévisions précédentes de 65 à 75 millions de GBP. Déclare qu'elle n'a pas été en mesure d'entreprendre certains volets du programme de régénération de la M55 par le ministère de la Défense au nom de l'Agence lituanienne du matériel de défense, au cours du quatrième trimestre de 2022, en raison d'un manque de disponibilité des matériaux et des pièces spécialisées des fabricants d'équipement d'origine au milieu des problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les clients du marché des croisières et des ferries doivent soit reporter leurs contrats en 2023, soit réduire l'étendue des travaux. Selon l'entreprise, la perte de revenus à ce titre pour le quatrième trimestre de 2022 se situera entre 8 et 10 millions de GBP.

