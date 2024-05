Harland & Wolff Group Holdings PLC est une entreprise de fabrication multisite basée au Royaume-Uni, qui opère dans l'industrie maritime et offshore. La société exploite des installations d'ingénierie dotées d'un accès en eau profonde, de postes à quai en eau profonde et de halls de fabrication. Ses installations comprennent Belfast, Methil, Arnish et Appledore. La société opère sur six segments, à savoir les croisières et les ferries, les activités commerciales, l'énergie, la défense, les énergies renouvelables et autres. Elle fournit une gamme de services, notamment des services techniques, la fabrication et la construction, la réparation et la maintenance, le soutien en service, la conversion, le déclassement et les navires de pêche. Son équipe de services techniques comprend l'architecture navale, la conception et l'ingénierie des systèmes, la conception et l'ingénierie électrique, la conception et l'ingénierie des structures en acier, et la conception de l'arrangement général et de l'équipement. Elle prend en charge l'ensemble du processus de conversion, depuis les études de faisabilité initiales et la conception détaillée jusqu'à la fabrication et à l'assistance pendant toute la durée de vie du navire.

Secteur Construction navale