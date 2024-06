Harland & Wolff Group Holdings PLC est une entreprise de fabrication multisite basée au Royaume-Uni, qui opère dans l'industrie maritime et offshore. La société opère sur cinq marchés : commercial, croisière et ferry, défense, énergie et énergies renouvelables. Ses services comprennent les services techniques, la fabrication et la construction, le déclassement, la réparation et la maintenance, le soutien en service et la conversion. Son équipe de services techniques comprend l'architecture navale, la conception et l'ingénierie des systèmes, la conception et l'ingénierie électrique, la conception et l'ingénierie des structures en acier, et l'arrangement général et la conception de l'équipement. Ses services de fabrication et de construction comprennent les vraquiers, les pétroliers, les navires de forage, les rouliers, les transbordeurs de passagers et les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Elle prend en charge l'ensemble du processus de conversion, depuis les études de faisabilité initiales et la conception détaillée jusqu'à la fabrication et à l'assistance pendant toute la durée de vie du navire. Ses installations se trouvent à Belfast, Methil, Arnish et Appledore.

Secteur Construction navale