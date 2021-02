HARLEY DAVIDSON : des pertes inattendues au quatrième trimestre

Harley Davidson a levé le voile mardi sur ses résultats du quatrième trimestre 2020. Ainsi, l’iconique constructeur américain de motos a enregistré sur la période une perte nette de 96,4 millions de dollars, soit -63 cents par action, contre un bénéfice net de 13,5 millions de dollars, ou 9 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action ressort à -44 cents, décevant les attentes du consensus FactSet (+21 cents).



De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 725 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, soit une chute de 32% sur un an, dépassant cette fois-ci les attentes moyennes du marché (723 millions de dollars).



En parallèle de ses résultats, Harley Davidson a dévoilé son nouveau plan stratégique à 5 ans (" The Hardwire "), qui vise notamment à réorienter ses ventes de motos sur les marchés les plus rentables.