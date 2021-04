HARLEY DAVIDSON : pulvérise le consensus au premier trimestre

Harley Davidson a levé le voile lundi sur des résultats nettement supérieurs aux attentes lors du premier trimestre 2021. Ainsi, l’iconique constructeur américain de motos a enregistré sur la période un bénéfice net ajusté par action de 1,68 dollar, dépassant largement les attentes du consensus FactSet (90 cents). De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1,42 milliard de dollars au premier trimestre 2021, en hausse de 10% sur un an. Il est là aussi très supérieur aux prévisions moyennes du marché (1,26 milliard de dollars).



Cela a conduit Harley Davidson à relever ses prévisions annuelles. Pour 2021, le groupe table désormais sur une croissance des revenus de son activité motos comprise entre 30 et 35 % (contre entre +20 % et +25 % précédemment).