HARLEY DAVIDSON : pulvérise le consensus au troisième trimestre

Harley Davidson a levé le voile mardi sur des résultats nettement supérieurs aux attentes lors du troisième trimestre 2020. Ainsi, l’iconique constructeur américain de motos a enregistré sur la période un bénéfice net de 120 millions de dollars, soit 78 cents par action, contre un bénéfice net de 87 millions de dollars, ou 55 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,05 dollar, dépassant largement les attentes du consensus FactSet (28 cents).De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1,17 milliard de dollars au troisième trimestre 2020, en baisse de 8% sur un an, mais là aussi très supérieur aux prévisions moyennes du marché (844 millions de dollars).Dans un contexte rendu incertain par la deuxième vague de Covid-19, Harley Davidson n'est pas en mesure de communiquer d'objectifs annuels.Cela n'empêche par le titre de bondir en préouverture des marchés actions américains.