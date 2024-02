Harley-Davidson, Inc. est la société mère de Harley-Davidson Motor Company et de Harley-Davidson Financial Services. La société opère à travers trois segments : Harley-Davidson Motor Company (HDMC), LiveWire et Harley-Davidson Financial Services (HDFS). HDMC conçoit, fabrique et vend des motos. HDMC vend également des pièces, des accessoires et des vêtements pour motos et accorde des licences pour ses marques. Elle distribue également ses motos par l'intermédiaire d'un distributeur indépendant en Inde. LiveWire vend des motos électriques, des vélos d'équilibre électriques pour enfants, des pièces et accessoires et des vêtements aux États-Unis et sur certains marchés internationaux. Elle vend des motos électriques, des pièces et accessoires connexes et des vêtements en gros à un réseau de partenaires détaillants indépendants et directement aux consommateurs. HDFS est engagé dans le financement et la gestion de créances de stocks en gros et de prêts à la consommation au détail, principalement pour l'achat de motos Harley-Davidson et LiveWire.

Secteur Fabricants de voitures et camions