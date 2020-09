Harley-Davidson : nouvelles mesures de restructurations

24/09/2020 | 14:11

Harley-Davidson fait part de nouvelles mesures de restructurations, visant une optimisation de son réseau mondial de concessionnaires, une sortie de certains marchés internationaux et l'abandon de ses activités de construction et de ventes en Inde.



Ces nouvelles actions se traduiront dans les comptes du constructeur de motos par des dépenses de restructurations de l'ordre de 75 millions de dollars en 2020, dont environ 80% en décaissement de trésorerie.



Avec les mesures annoncées précédemment, ces nouvelles actions porteront à environ 169 millions de dollars le total des dépenses de restructurations. Harley-Davidson s'attend à achever l'ensemble de ces mesures dans les 12 prochains mois.



