Harley-Davidson suspend la production dans son usine de Pennsylvanie en raison d'une pénurie de pièces détachées

Le constructeur de motos Harley-Davidson a temporairement arrêté la production dans son usine d'assemblage de York, en Pennsylvanie, pour la deuxième fois en un peu plus de 12 mois, en raison d'une pénurie de pièces, a indiqué l'entreprise.

La production dans cette usine, la plus grande de l'entreprise avec près de 1 000 employés syndiqués, reprendra le 13 juin, a indiqué l'entreprise dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Harley-Davidson n'a pas précisé les pièces concernées.

La production a été

arrêtée en mai 2022

en raison d'un problème de durite de frein provenant d'un fournisseur tiers, a indiqué l'entreprise par la suite.

En avril, Harley-Davidson

a fait état d'un

des résultats supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, même si les ventes au détail ont baissé en Amérique du Nord.

Les ventes de motos et de produits connexes ont augmenté de 21 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars au cours du dernier trimestre, grâce à une hausse des livraisons en gros et à des augmentations de prix continues. (Reportage d'Aishwarya Nair à Bengaluru et de Bianca Flowers à Chicago ; rédaction d'Anil D'Silva et de Richard Chang)