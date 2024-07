Harley-Davidson, Inc. est la société mère de Harley-Davidson Motor Company et de Harley-Davidson Financial Services. La société opère dans trois secteurs : Harley-Davidson Motor Company (HDMC), LiveWire et Harley-Davidson Financial Services (HDFS). HDMC conçoit, fabrique et vend des motos Harley-Davidson. HDMC vend également des pièces détachées, des accessoires et des vêtements pour motocycles et concède des licences sur ses marques. Le segment LiveWire vend des motos électriques, des vélos d'équilibre électriques pour enfants, des pièces détachées, des accessoires et des vêtements aux États-Unis et sur certains marchés internationaux. HDMC exerce ses activités à l'échelle mondiale, avec des ventes aux États-Unis, au Canada, en Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les produits de HDMC sont vendus aux particuliers principalement par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires indépendants. HDMC distribue également ses motos par l'intermédiaire d'un distributeur indépendant en Inde. HDMC propose des motos à moteur à combustion interne sous la marque Harley-Davidson.