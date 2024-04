Harmoney Corp Limited est un prêteur personnel direct en ligne basé en Nouvelle-Zélande qui opère à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande en fournissant aux clients des prêts personnels non garantis. La plateforme de prêt numérique de la société, Stellare, facilite son produit de prêt personnalisé avec des demandes traitées et des prêts financés dans les 24 heures suivant l'acceptation du client. Stellare applique les circonstances individuelles d'un client à sa carte de crédit basée sur les données et l'apprentissage automatique pour fournir une décision de crédit automatisée et une tarification basée sur le risque. Stellare remplace également la carte de crédit traditionnelle de l'industrie par Libra, son moteur d'analyse comportementale prédictive, qui utilise l'apprentissage automatique pour analyser les données directes des consommateurs afin de fournir des décisions de crédit automatisées et une tarification supérieure basée sur le risque. La société propose divers prêts, notamment des prêts personnels, des consolidations de dettes, des améliorations de l'habitat, des prêts pour le mariage, des prêts automobiles, des prêts pour les vacances, des prêts pour l'éducation, des prêts pour les frais médicaux et des prêts aux entreprises.