Harmonic Drive Systems Inc. est une société basée au Japon qui exerce principalement ses activités dans le domaine des réducteurs de vitesse. La société est principalement engagée dans la fabrication et la vente de réducteurs de vitesse de précision, d'actionneurs de précision et de dispositifs de contrôle. La société est principalement engagée dans la production de réducteurs de vitesse, d'actionneurs rotatifs et d'actionneurs linéaires. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment en Amérique et en Europe.

Secteur Machines et équipements industriels