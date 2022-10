Harmonic Inc. : La tendance est haussière 14/10/2022 | 08:35 achat En attente

Cours d'entrée : 13.88$ | Objectif : 17$ | Stop : 11.5$ | Potentiel : 22.48% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 17 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER attendu à 53.57 et 24.11 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Communications et réseaux - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HARMONIC INC. 18.03% 1 458 CISCO SYSTEMS, INC. -38.03% 161 354 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. -17.05% 37 270 ARISTA NETWORKS, INC. -27.71% 31 539 NOKIA OYJ -18.63% 24 676 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET.. -29.95% 23 005 ERICSSON -30.48% 20 417 UBIQUITI INC. -3.05% 17 967 ZTE CORPORATION -36.39% 13 145 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOG.. 41.75% 11 422 JUNIPER NETWORKS, INC. -27.44% 8 359

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2022 620 M - 635 M Résultat net 2022 31,1 M - 31,8 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 54,4x Rendement 2022 - Capitalisation 1 458 M 1 458 M 1 493 M Capi. / CA 2022 2,35x Capi. / CA 2023 2,02x Nbr Employés 1 299 Flottant 97,1% Prochain événement sur HARMONIC INC. 31/10/22 Q3 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 13,88 $ Objectif de cours Moyen 15,42 $ Ecart / Objectif Moyen 11,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Patrick J. Harshman President, Chief Executive Officer & Director Sanjay Kalra Chief Accounting Officer, VP & Controller Patrick Terence Gallagher Chairman Neven Haltmayer Senior Vice President-Research & Development Tim Warren Chief Technology Officer-Video Business & SVP