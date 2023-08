Harmonic Inc. est un fournisseur de logiciels, de produits, de solutions système et de services de diffusion vidéo. La société permet à ses clients de créer, préparer, stocker, diffuser et fournir une gamme complète de services vidéo de diffusion et de streaming à des appareils grand public, notamment des téléviseurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones intelligents, ainsi que des solutions d'accès à large bande qui permettent aux opérateurs à large bande de déployer l'internet à haut débit, pour des services de données, de voix et de vidéo dans les foyers des consommateurs. La société opère à travers deux segments : Vidéo et Haut débit. L'activité vidéo vend des solutions et des services de traitement et de production vidéo et de diffusion aux câblo-opérateurs et aux fournisseurs de services de télévision payante par satellite et par téléphone (collectivement appelés "fournisseurs de services"), ainsi qu'aux sociétés de diffusion et de médias, y compris les sociétés de médias en continu. L'activité haut débit fournit des solutions d'accès haut débit et des services connexes, notamment sa solution logicielle d'accès haut débit CableOS aux opérateurs haut débit du monde entier.

Secteur Communications et réseautage