Harmony Biosciences Holdings, Inc. est une société holding. La société, par le biais de sa filiale Harmony Biosciences, LLC, opère en tant que société pharmaceutique, qui se concentre sur les thérapies pour les patients souffrant de troubles du système nerveux central. Elle fournit des options de traitement pour les personnes vivant avec des maladies rares et orphelines, en mettant l'accent sur les troubles du système nerveux central, les patients souffrant de narcolepsie. Elle permet de connaître la narcolepsie et fournit des informations et des ressources aux personnes qui vivent avec ce trouble et aux professionnels de la santé qui traitent les patients qui en sont atteints. Le produit de la société, WAKIX (pitolisant), est une molécule à mécanisme d'action (MOA), destinée à la signalisation de l'histamine dans le cerveau en se liant aux récepteurs H3. Elle propose également HBS-102, un antagoniste du récepteur 1 de l'hormone de concentration de la mélanine (MCHR1) qui offre un traitement de la narcolepsie, y compris les symptômes de la dysrégulation du sommeil à mouvements oculaires rapides (REM), tels que la cataplexie, les hallucinations et la paralysie du sommeil.

Secteur Produits pharmaceutiques