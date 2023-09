(Correction du fait que les projets Wormald Green et Hawthorne Pit n'ont pas été vendus à Pulse Clean).

Harmony Energy Income Trust PLC, lundi - Investisseur britannique spécialisé dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle commerciale - Vend le projet Rye Common de systèmes de stockage d'énergie par batterie de 99 mégawatts à la société de transition énergétique Pulse Clean Energy Ltd, basée à Londres, avec une prime de 1,5 % par rapport à sa valeur comptable. Elle indique que deux autres projets de BESS, Wormald Green et Hawthorne Pit, sont actuellement en cours de construction et devraient être mis sous tension aux deuxième et troisième trimestres de 2024 respectivement. Après la vente, son portefeuille comprend désormais 395,4 MW/790,8 par heure pour huit projets BESS, dont trois sont opérationnels et cinq en cours de construction.

Cours actuel de l'action : 88,62 pence, en baisse de 0,1 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 25

