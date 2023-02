Harmony Energy Income Trust étend ses conditions de crédit alors que les projets avancent

(Alliance News) - Harmony Energy Income Trust PLC a annoncé lundi qu'il avait étendu sa facilité de crédit alors qu'il annonçait aux investisseurs que deux projets récemment acquis entraient maintenant en construction.

Le trust, une société d'investissement qui investit dans le stockage d'énergie à l'échelle commerciale et les énergies renouvelables, a modifié une facilité initiale avec NatWest Group PLC et Rabobank lui donnant accès à 50 millions de GBP de dette supplémentaire et portant la facilité totale à 110 millions de GBP.

En outre, Harmony, NatWest et Rabobank ont convenu d'une facilité de crédit renouvelable de 20 millions GBP. Cette facilité ne sera utilisée qu'à l'atteinte de certaines étapes de construction, et Harmony ne s'attend pas à ce qu'elle soit entièrement utilisée avant au moins le quatrième trimestre, voire pas du tout.

À ce stade, Harmony s'attend à ce que huit projets soient en exploitation, avec une capacité totale d'environ 400 mégawatts, ou 800 mégawattheures.

La fiducie a également signé un contrat de systèmes de stockage d'énergie par batterie et de maintenance pour les projets Wormald Green et Hawthorn Pit avec Envision Energy et a désigné un entrepreneur pour la construction de ces deux projets.

En plus du projet Pillswood qui est entièrement opérationnel, la société a maintenant un total de sept projets en construction avec une capacité totale d'environ 300 MW/600 MWh avec des dates cibles d'opérations commerciales entre le premier trimestre de 2023 et le deuxième trimestre de 2024.

Les actions de Harmony Energy Income Trust ont clôturé en hausse de 0,4 % à 120,75 pence à Londres lundi.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.