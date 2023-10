(Alliance News) - Harmony Energy Income Trust PLC a déclaré mardi avoir mis sous tension avec succès deux projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie.

L'investisseur britannique spécialisé dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle commerciale a déclaré que l'un des projets est le projet Bumpers de 198 mégawatts par heure/99 mégawatts dans le Buckinghamshire, et l'autre est le projet Little Raith de 99 mégawatts par heure/49,5 mégawatts dans le Fife, en Écosse.

Le projet Bumpers devient le plus grand projet BESS d'Harmony Energy et le plus grand en Europe, avec une capacité supérieure de 2 MWh à celle de son projet Pillswood.

Dans le même temps, la société a déclaré que son dernier projet de portefeuille de semences, Rusholme, a achevé sa construction et a été mis en service à froid. Harmony Energy attend la confirmation de la date de mise sous tension au cours du premier trimestre 2024.

Le président Norman Crighton a déclaré : "Le conseil d'administration est très satisfait des progrès réalisés, car le portefeuille est maintenant opérationnel à environ 70 % avant la période hivernale."

Les actions de Harmony Energy Income étaient en baisse de 0,5 % à 76,50 pence chacune mardi après-midi à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

