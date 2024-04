(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et non rapportés séparément par Alliance News :

----------

Capital Ltd - Fournisseur de services miniers basé à Londres - déclare que le chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% à 80,2 millions de dollars au premier trimestre 2024, contre 77,8 millions de dollars en 2023. Cependant, cela représente une baisse de 5,0% par rapport aux 84,5 millions USD du dernier trimestre 2023. Les revenus du forage et des activités associées chutent de 8,9 % en glissement annuel, passant de 57,4 millions USD à 52,2 millions USD. Le chiffre d'affaires de l'exploitation minière augmente toutefois de 42 %, à 18,2 millions USD, et celui des laboratoires de 29 %, à 9,8 millions USD. L'utilisation de la flotte diminue, passant de 77 % à 66 %, tandis que le revenu mensuel moyen par appareil de forage en activité augmente de 5,2 % pour atteindre 202 000 USD. La société maintient ses prévisions de revenus de 355 à 375 millions USD pour 2024, et indique que le premier semestre verra une mobilisation accrue des actifs, l'utilisation continuant d'augmenter tout au long de l'année.

----------

Harmony Energy Income Trust PLC - Investisseur britannique spécialisé dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle commerciale (BESS) - publie une mise à jour de ses résultats pour la période se terminant le lundi 15 avril, lors de son assemblée générale annuelle de jeudi. Les revenus du portefeuille à périmètre constant augmentent d'environ 58 % pour atteindre 72 000 GBP par mégawatt et par an depuis le début du mois d'avril, contre 45 500 GBP/MW/an en janvier. La société note des opportunités accrues pour les actifs BESS " dans le mécanisme d'équilibrage ", avec des volumes de portefeuille provenant des activités du mécanisme d'équilibrage qui ont plus que quadruplé entre mars et janvier. L'entreprise signale également " l'augmentation des écarts sur le marché de gros due à la forte pénétration de la production éolienne... pendant les périodes de faible demande ".

----------

Thor Explorations Ltd - Société d'exploration minière axée sur l'Afrique de l'Ouest - déclare 4,9 millions de tonnes extraites au premier trimestre 2024, en hausse par rapport à 4,2 millions pour la même période en 2023. Le minerai traité s'élève à 235 933 tonnes, contre 231 001 tonnes l'année précédente. Le minerai extrait passe de 198 425 tonnes à 465 895 tonnes. La mine Segilola de la société au Nigeria produit 19 589 onces d'or au cours de la période, à partir de 235 900 tonnes broyées "à une teneur moyenne améliorée" de 2,85 grammes d'or par tonne. La société indique qu'elle a continué à élargir son portefeuille en acquérant de nouvelles licences et en concluant des accords avec les détenteurs de licences existants. Elle ajoute que l'exploration de ses licences de lithium au Nigéria a généré avec succès "un certain nombre" de cibles de forage. La société maintient ses prévisions de production pour 2024 de 95 000 à 100 000 onces d'or.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.