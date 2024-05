Harmony Gold Mining Company Limited est spécialisé dans la production et la commercialisation d'or. En 2022/23, le groupe a produit 1,5 million d'onces d'or. A fin juin 2023, Harmony Gold Mining Company exploite 12 mines implantées en Afrique du Sud (Moab Khotsong, Bambanani, Doornkop, Joel, Kusasalethu, Masimong, Target1, Unisel, Kalgold, Phoenix et Dumps) et en Nouvelle Guinée (Hidden Valley). 90,6% du CA est réalisé en Afrique du Sud.

Secteur Or