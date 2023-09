Harpoon Therapeutics, Inc. est une société d'immunothérapie en phase clinique. La société développe un activateur de cellules T qui exploite la puissance du système immunitaire de l'organisme pour traiter les patients souffrant de cancer et d'autres maladies. Les activateurs de cellules T sont des protéines modifiées qui incitent les cellules T du patient à tuer les cellules cibles qui expriment des protéines spécifiques, ou antigènes, portées par les cellules cibles. La société développe un pipeline d'activateurs de cellules T utilisant sa technologie TriTACs, axé sur le traitement des tumeurs solides et des hémopathies malignes. Elle a également désigné son candidat clinique utilisant sa plateforme ProTriTAC, une version promédicamenteuse de sa plateforme TriTAC, conçue pour élargir l'espace cible des activateurs de cellules T et apporter les avantages des TriTACs aux patients. Les produits candidats TriTAC de la Société comprennent HPN217 et HPN328. Le produit candidat ProTriTAC de la Société comprend HPN601, qui est en cours de développement pour le traitement de plusieurs indications de tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale