Harpoon Therapeutics, Inc. a annoncé la nomination de James Bucher, J.D., au poste de directeur juridique, et la promotion de Wendy Chang, au poste de directeur des ressources humaines. M. Bucher et Mme Chang font partie de l'équipe de direction et dépendent directement du directeur général. M. Bucher est un leader reconnu qui possède plus de trente ans d'expertise juridique, dont plus de dix ans consacrés à des postes de direction dans des entreprises du secteur des sciences de la vie.

Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président exécutif, de directeur juridique et de responsable des ressources humaines chez Eliem Therapeutics. M. Bucher a également été vice-président exécutif et directeur juridique d'Alder Biopharmaceuticals, a occupé un poste juridique de haut niveau chez Exelixis, a été consultant auprès d'entreprises du secteur des sciences de la vie et a été associé chez Shearman & Sterling LLP. Dans ses fonctions actuelles chez Harpoon, M. Bucher est chargé de diriger tous les aspects juridiques de l'organisation, y compris la gouvernance d'entreprise, la propriété intellectuelle et les fonctions de conformité.

M. Bucher est titulaire d'un doctorat en droit avec distinction de l'Emory University School of Law et d'une licence de l'Université Colgate. Mme Chang a rejoint Harpoon en 2022 en tant que vice-présidente principale des ressources humaines, apportant plus de vingt ans d'expérience en matière de ressources humaines dans le domaine des sciences de la vie. La promotion de Mme Chang au poste de Chief People Officer témoigne de sa précieuse contribution à la société au cours de son mandat, ainsi que de l'engagement de l'organisation envers ses employés, sa culture d'entreprise et la croissance et le développement futurs de son équipe.

Mme Chang possède une vaste expérience de l'alignement des talents sur la vision et l'orientation globales des organisations. Avant de rejoindre Harpoon, elle était responsable des ressources humaines et de la culture chez IDbyDNA ; auparavant, elle était vice-présidente des ressources humaines chez Gilead Sciences.

Mme Chang est titulaire d'une licence en comptabilité et en gestion d'entreprise de l'Université de Californie, Riverside, et a suivi le programme Global Fellow of Talent Management à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.