Harrow, Inc. est une société pharmaceutique spécialisée dans les soins oculaires. La société est engagée dans la découverte, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques pour le marché des États-Unis. Elle propose un portefeuille complet de produits pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre. Elle détient les droits commerciaux de portefeuilles de produits pharmaceutiques ophtalmiques de marque en Amérique du Nord, tous commercialisés sous le nom de Harrow. Elle possède et exploite ImprimisRx, une entreprise de préparation de produits pharmaceutiques axée sur l'ophtalmologie. Elle détient les droits commerciaux aux États-Unis pour divers produits : IHEEZO, VEVYE, TRIESENCE, VIGAMOX, ILEVRO, FLAREX, NATACYN, ZERVIATE et autres. VIGAMOX (solution ophtalmique de chlorhydrate de moxifloxacine) 0,5 %, un collyre antibiotique à base de fluoroquinolone pour le traitement de la conjonctivite bactérienne causée par des souches sensibles d'organismes. IHEEZO (gel ophtalmique de chloroprocaïne) 3% est un gel à faible viscosité indiqué pour l'anesthésie de la surface oculaire.

Secteur Produits pharmaceutiques