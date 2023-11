Harrow, Inc, anciennement Harrow Health, Inc, est une société pharmaceutique spécialisée dans les soins oculaires. La société est engagée dans la découverte, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques pour le marché des États-Unis. Elle propose un portefeuille complet de produits pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre. La société propose des produits pharmaceutiques pour les chirurgies ophtalmologiques aux États-Unis, ainsi que des médicaments prescrits pour traiter les patients souffrant d'affections oculaires chroniques et aiguës, telles que la sécheresse oculaire, le glaucome, les allergies, les infections et d'autres affections inflammatoires ophtalmiques. Elle dessert plus de 10 000 médecins, hôpitaux et centres de soins ambulatoires (ASC) et expédie régulièrement ses produits à plus de 1 500 comptes institutionnels chaque mois.

Secteur Produits pharmaceutiques