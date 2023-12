Harrys Manufacturing Inc. est une société canadienne qui commercialise des produits du tabac conçus pour satisfaire les préférences des consommateurs de tabac adultes canadiens. L'entreprise se concentre sur la vente et la distribution légales de cigarettes à prix réduit fabriquées au Canada. Ses produits comprennent des cigarettes et des ingrédients du tabac. Les cigarettes de la société sont fabriquées à partir de feuilles de tabac Virginia sans aucun additif. La filiale à 100 % de la société est Harrys International Manufacturing Inc. (HIMI).

Secteur Tabac