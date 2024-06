Harrys Manufacturing Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 avril 2024

Harrys Manufacturing Inc. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 avril 2024. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,025607 million CAD, contre 0,000955 million CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,079643 million de dollars canadiens, contre 0,185606 million de dollars canadiens un an plus tôt.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires a été de CAD 0,054532 million contre CAD 0,004775 million il y a un an. La perte nette a été de CAD 0,202072 million contre CAD 0,508949 million il y a un an.