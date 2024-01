Harshil Agrotech Limited informe que le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 1er janvier 2024, a pris acte/approuvé les changements suivants au sein du Conseil d'administration de la Société : Nomination de Mme JAYABEN HIRENBHAI PATEL en tant qu'administrateur supplémentaire de la société dans la catégorie des administrateurs indépendants non exécutifs à compter du 1er janvier 2024 ; Nomination de M. DHRUVLKUMAR PATEL en tant qu'administrateur supplémentaire de la société dans la catégorie des administrateurs indépendants non exécutifs à compter du 1er janvier 2024 ; Démission de M. SMIT PATEL du poste d'administrateur non exécutif de la société : En raison de ses occupations, M. SMIT PATEL a présenté sa démission du poste d'administrateur indépendant de la société à compter du 1er janvier 2024. En outre, M. SMIT PATEL a également confirmé qu'il n'y avait pas d'autres raisons importantes pour sa démission, autres que celles spécifiées dans la lettre de démission. Démission de M. Yash Ghanshyambhai Savdhariya du poste d'administrateur indépendant de la société : En raison de ses occupations, M. Yash Ghanshyambhai Savdhariya a présenté sa démission du poste d'administrateur indépendant de la société à compter du 1er janvier 2024. En outre, M. Yash Ghanshyambhai Savdhariya a également confirmé qu'il n'y avait pas d'autres raisons importantes pour sa démission que celles spécifiées dans la lettre de démission. JAYABEN HIRENBHAI PATEL a de l'expérience dans le conseil en gestion et la planification d'entreprise.

DHRUVLKUMAR PATEL a de l'expérience dans le domaine du marketing et de la vente et a travaillé dans ce domaine pendant 3 ans.