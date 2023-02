Harvest Gold Corporation fournit une mise à jour sur les forages

Harvest Gold Corporation a fourni la mise à jour suivante à ses actionnaires : Au cours du second semestre de 2022, Harvest Gold a envisagé un forage plus profond supplémentaire à Emerson pour tester le système minéral porphyrique interprété indiqué par son programme de forage initial. Ce forage testerait la continuation en aval-pendage de ce système à l'ouest du trou de forage EMR22- 019. Les conditions du marché ont empêché la levée de fonds en 2022 pour ces travaux supplémentaires.

La société comprend la nature très risquée de tester des cibles porphyriques profondes sans financement important. Afin de préserver ses fonds d'exploitation, la Société a limité ses activités d'exploration de fin 2022 à un petit programme d'échantillonnage du sol sur son projet Jacobite. À la réception des résultats de l'échantillonnage des sols et avant la fin de l'année, la Société a décidé de rendre le projet Jacobite en règle aux vendeurs de la propriété.

En outre, la Société a renégocié les conditions des accords d'option sur les projets Emerson et Goathorn afin de reporter d'un an tous les paiements en espèces futurs en échange d'un paiement de 5 000 $ sur chaque projet avant le 31 décembre 2022. La société confirme qu'elle a effectué ce paiement sur chaque projet. Tout en envisageant le financement de ses projets Emerson et Goathorn, dont elle est propriétaire à 100 %, la société étudie aussi activement diverses opportunités avancées, finançables et bien positionnées pour la découverte.