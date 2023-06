(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Renalytix PLC, en hausse de 60% à 122 pence, fourchette de 12 mois 44p-155p. La société de diagnostic basée à Londres, spécialisée dans la santé rénale, annonce que la Food & Drug Administration américaine a accordé une autorisation de mise sur le marché pour sa plateforme de tests pronostiques KidneyIntelX.dkd. L'approbation de la FDA conduira à une adoption accrue du test, à une couverture d'assurance et à d'autres approbations réglementaires internationales, selon l'entreprise. La plateforme KidneyIntelX.dkd est utilisée pour la gestion des soins liés au diabète de type 2 et aux maladies rénales. Le directeur général, James McCullough, a déclaré : "Répondre aux exigences rigoureuses en matière de sécurité, de validation clinique et analytique et de données scientifiques d'un examen de la FDA, de la désignation de dispositif révolutionnaire à l'autorisation de mise sur le marché de novo, est un événement marquant pour les prestataires de soins de santé et les patients atteints d'insuffisance rénale diabétique."

AIM - LOSERS

Trackwise Designs PLC, baisse de 50% à 0,20 pence, fourchette de 12 mois 0,13 pence-0,49 pence. Le fabricant de produits utilisant la technologie des circuits imprimés prévient que les retards de production causés par un fabricant d'équipement d'origine de véhicules électriques n'ont pas encore été résolus. Par conséquent, l'augmentation prévue du fonds de roulement suite au démarrage de la production a été retardée. L'entreprise dispose d'une marge de manœuvre en matière de trésorerie pour durer "au moins jusqu'en juillet". Elle examinera les options de financement lorsqu'elle saura si elle a été désignée comme nouveau fournisseur par un nouveau client potentiel. En outre, des mises à jour sur ses résultats pour 2022, prévoyant une perte avant impôts de 7,7 millions de livres sterling, en augmentation par rapport à l'année précédente de 2,0 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires devrait chuter à 7,5 millions de livres sterling, contre 8 millions de livres sterling. L'audit des résultats a été retardé, ce qui entraînera une suspension des actions de la société à partir de lundi jusqu'à ce que les résultats puissent être publiés.

Harvest Minerals Ltd, baisse de 30% à 3,3 pence, fourchette de 12 mois 2,75 pence-14,96 pence. Le producteur d'engrais avec des opérations au Brésil dit que 2023 s'annonce comme une "année quelque peu complexe", car les ventes de son produit KP Fertil sont touchées par les agriculteurs qui réduisent leurs achats en prévision de futures baisses de prix. Au premier semestre, l'entreprise indique que les nouvelles commandes facturées et livrées s'élèvent à 27 000 tonnes, alors que son budget était de 60 000 tonnes. Révision de l'objectif de ventes facturées en 2023 à 120 000 tonnes, contre 200 000 tonnes précédemment. En outre, l'entreprise publie ses résultats annuels pour 2022, passant d'une perte de 4,2 millions USD à un bénéfice avant impôts de 472 580 USD, les recettes provenant des ventes d'engrais passant de 4,9 millions USD à 8,6 millions USD.

