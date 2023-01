Harvest Minerals enregistre une forte hausse des ventes en 2022 et fonde de grands espoirs sur les performances de 2023

(Alliance News) - Harvest Minerals Ltd a déclaré mardi que le volume des ventes a doublé en 2022, avec un solide pipeline de ventes en place pour 2023.

Le producteur d'engrais ayant des activités au Brésil a déclaré un volume total de ventes d'engrais pour 2022 de 172 000 tonnes, doublant par rapport aux 85 030 tonnes de 2021. La société a déclaré que 150 422 tonnes de son produit KP Fertil ont été facturées et livrées en 2022, contre 84 135 tonnes l'année précédente.

Au quatrième trimestre, Harvest Mineral a facturé des ventes de 56 212 tonnes, soit le double des 26 419 tonnes de l'année précédente. La société a noté que la majorité des ventes ont été réalisées auprès de producteurs de café, de soja et de maïs près du projet d'engrais Arapua au Brésil.

Harvest Minerals a déclaré qu'elle visait des ventes facturées de 200 000 tonnes en 2023, soit une hausse de 33 % par rapport aux chiffres de 2022. Son objectif est basé sur des discussions continues avec des clients existants et potentiels, ainsi que sur la force du secteur agricole brésilien.

Le président Brian McMaster a déclaré : "Étant donné le rythme de notre croissance continue, nous avons accéléré nos plans d'expansion, y compris le développement de notre zone de stockage et de capacité de séchage des produits, et par conséquent, nous sommes maintenant idéalement positionnés pour fournir encore plus de produits au marché en pleine croissance en 2023 et au-delà."

Pour soutenir la hausse de son volume de ventes, et rationaliser son fonctionnement, l'entreprise a déclaré avoir doublé la capacité de sa zone de stockage et de séchage des produits, la faisant passer de 30 000 tonnes à 60 000 tonnes.

"Notre croissance est due à un certain nombre de facteurs, notamment, comme les clients reconnaissent progressivement les avantages de l'utilisation de KP Fertil, y compris sa qualité et sa valeur, nous avons vu des commandes répétées/augmentées tout en ajoutant de nouveaux clients à notre liste à un rythme plus rapide. Avec un taux élevé de fidélisation des clients, une pénétration continue de notre produit et une très bonne fin d'année, nous avons de grands espoirs pour 2023", a déclaré M. McMaster.

Les actions Harvest Minerals se négociaient en hausse de 0,7 % à 7,70 pence par action mardi après-midi à Londres.

