Harvest Minerals Limited est un producteur d'engrais naturel basé en Australie. La société se concentre sur la découverte et le développement de projets d'engrais ou d'agriproduits en Amérique du Sud. Les projets de la société comprennent le projet d'engrais d'Arapua, le projet de potasse de Sergipe, le projet de phosphate de Mandacaru, le projet de phosphate de Miriri et le projet de calcaire. Son projet phare, le projet d'engrais d'Arapua, produit des engrais organiques et est situé dans l'état de Minas Gerais, Brasilia et au sein de l'un des centres agro-industriels du Brésil. Le projet Sergipe Potash est situé dans le bassin Sergipe Alagoas à environ 40 kilomètres de la mine de potasse de Taquari-Vassouras au Brésil. Le projet Mandacaru est situé dans l'État de Ceara, au Brésil, qui comprend trois licences d'exploration couvrant une superficie totale d'environ 5 908,67 hectares. Son projet de phosphate Miriri est situé dans l'État de Pernambuco et comprend sept droits miniers couvrant une superficie totale d'environ 6 112 hectares.