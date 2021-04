Harvia Oyj : +20% pour le spécialiste des spas

On avait quitté Harvia mi-février sur des résultats annuels 2020 exceptionnels. On retrouve la société sur un début d'année aussi explosif, puisque ses ventes ont bondi de 94% par rapport au T1 2020, à 39,6 M€, dont 62% sur l'ancien périmètre et le solde apporté par l'acquisition d'EOS Group. Le résultat opérationnel de la période est passé de 3,1 à 11 M€. " Traditionnellement, le premier trimestre a tendance à être fort dans le secteur des saunas et des spas. L'évolution favorable du chiffre d'affaires et de la rentabilité est due à la performance exceptionnelle des ventes sur la plupart des marchés clés d'Harvia ainsi qu'à l'amélioration continue de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement", estime le management.

L'action gagne 20% ce matin à 40,30 EUR. Elle cotait à peine plus de 7 EUR au plus bas de mars 2020.